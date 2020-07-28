Метадон в крупном размере: гражданина Абхазии задержали на КПП "Псоу"

Двадцатичетырехлетнему жителю Сухума грозит лишение свободны на срок до двенадцати лет со штрафом до трехсот тысяч рублей.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Гражданина Абхазии Баграта Миная задержали после прохождения зоны таможенного контроля КПП "Псоу", сообщает пресс-служба МВД республики.

При личном досмотре молодой человек выдал сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии заизолированный сверток с наркотическим веществом "метадон", который, как отмечает пресс-служба ведомства, хранил в себе.

Следственное подразделение линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии возбудило в отношении Миная уголовное дело.

Ему вменяется незаконные приобретение, хранение, перевозка, а так же ввоз в Абхазию наркотического вещества в крупном размере, а именно, преступление, предусмотренное частью 2 статьи 223 и пунктом "а" части 2 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса.

За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Миная грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Ввоз в республику наркотиков в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет со штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

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