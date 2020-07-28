Шесть новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 72 человека.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Абхазии за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

За последние сутки тестирование прошли 72 человека. Оперштаб также отмечает, что накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице. Мужчина являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.

На данный момент в Гудаутской больнице находится девять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находится дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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