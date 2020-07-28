23:05 28 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.92
  • EUR84.26
Поиск
Срочно:

Шесть новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (648)
222305
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200728/1030639613/Shest-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 72 человека.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Абхазии за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

За последние сутки тестирование прошли 72 человека. Оперштаб также отмечает, что накануне был получен отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в Республиканской больнице. Мужчина являлся гемодиализным больным и поступил в медучреждение с гипотонией в экстренном порядке.

На данный момент в Гудаутской больнице находится девять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, семь человек находится дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (648)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глубокие и безбрежные: самые необычные бассейны мира
На прицеле: российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться