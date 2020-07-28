Четыре месяца ограничений: коронавирус в Абхазии

Четыре месяца назад, 28 марта, вступил в силу указ и.о. президента Абхазии Валерия Бганба о введении в стране режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения COVID-19, который продлился до 20 апреля. Была закрыта граница с Россией.

Какие события, связанные с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, произошли в Абхазии, как менялась динамика заболевания, насколько ситуация в стране отразилась на предпринимательстве, банковской системе и в целом на экономике, читайте в материале Sputnik.

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Режим ЧП и ограничения

Ограничительные меры в республике были введены еще до объявления чрезвычайного положения. Для того, чтобы избежать распространения коронавируса в стране, Кабинет министров 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

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Первые ограничения коснулись экскурсионной деятельности, запретили с 20 марта по 7 апреля принимать туристов в Рицинском парке, в Новоафонском монастыре и других объектах. Кроме того, под запрет попали паломнические туры, также власти рекомендовали перенести проведение обрядовых торжеств.

С введением режима чрезвычайного положения меры предосторожности значительно усилились, вплоть до 20 апреля запретили туристическую и экскурсионную деятельность, также под запрет попала работа ресторанов, кафе, баров, апацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания.

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Также закрылись рынки, при этом продуктовые магазины продолжили работу с обязательным соблюдением профилактических мер. В день вступления в силу чрезвычайного положения, к гражданам страны обратился президент Абхазии Аслан Бжания, который призвал всех к спокойствию и придерживаться правил безопасности.

"Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого - беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации", - отметил глава государства.

Границу с Грузией Абхазия закрыла еще 13 марта, а с 8 апреля республика закрыла границу и с Россией для всех категорий граждан.

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В рамках введенных ограничений запретили въезд в Абхазию иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в республике, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Объединенной российской военной базы, лиц, направляющихся в Абхазию в служебные командировки, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Спустя всего два дня после введения режима чрезвычайного положения, 30 марта, появилась информация о том, что уроженка села Аберкыт Галского района Нино Хецуриани прибыла в Абхазию днем ранее, пересекла российско-абхазскую границу и направилась в Гал. Позже она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу Зугдиди.

Это стало причиной того, что все дороги, ведущие в Гал, закрыли, а в самом городе стал действовать комендантский час. В начале апреля въезд в город Гагра также был перекрыт из-за того, что первые три подтвержденных случая заболевания были выявлены именно там. Дом, в котором живут заразившиеся, был оцеплен милицией, жители не могли покидать свои дома на протяжении двух недель.

Для борьбы с распространением вируса создали оперативный штаб Министерства здравоохранения, у больниц развернули специальные палаточные лагеря, где проверяли пациентов с симптомами, схожими с теми, что бывают при коронавирусной инфекции.

Режим ЧП сохранялся до 20 апреля. После разрешили работу продовольственных рынков, однако не все семь дней в неделю, а только три. Также с 21 апреля сняли ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, и был отменен комендантский час. При этом большая часть ограничительных мер сохранилась.

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Постепенно большинство ограничений, связанных с недопущением коронавируса в Абхазии смягчались, а некоторые и вовсе отменили, заработал общественный транспорт, открылись театры, разрешили проводить массовые культурные мероприятия и так далее. Однако на данный момент нет ответа на вопрос, когда откроется граница с Россией для того, чтобы в республику могли приезжать туристы.

25 июля министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что вопрос о поэтапном открытии границы с Абхазией будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля.

23 июля в республику приехали делегации Минздрава и Роспотребнадзора России, они провели инспекцию лечебных учреждений страны, а также туристических объектов с тем, чтобы оценить их санитарное состояние. Их заключения лягут в основу решения о поэтапном открытии границы с Россией.

Российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам.

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Перед приездом российской делегации в Абхазию, вопрос, связанный с открытием границы с Россией, обсуждал в Москве министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля.

Динамика заболевания

Первый случай коронавируса в Абхазии подтвердили 7 апреля, заболевшим оказался житель города Гагра, которого госпитализировали в Гудаутскую районную больницу. Незадолго до того как врачи диагностировали у него коронавирус, он приехал из Москвы, где был в командировке.

На следующий день такой же диагноз подтвердился еще у одной пациентки, супруги первого заболевшего. Еще через три дня 11 апреля врачи диагностировали коронавирус у 95-летней жительницы дома в Гагре, в котором проживал первый пациент. Она ушла из жизни в Гудаутской больнице 26 апреля.

Следующие случаи коронавируса выявили уже в начале мая, сразу шестеро, ими оказались студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице "Айтар". Сообщения о новых случаях коронавируса среди курсантов появлялись на протяжении нескольких дней.

На одном из заседаний Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции премьер-министр Александр Анкваб отметил, что причиной вспышки заболевания среди курсантов стало то, что они нарушали социальную дистанцию и режим пребывания в гостинице "Айтар".

14 июля из Гудаутской больницы были выписаны последние вылечившиеся от COVID-19. Всего на тот момент с начала пандемии в Абхазии было зафиксировано 38 случаев заболевания. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Однако уже 22 июля началась новая волна заболевания коронавирусом.

Вирус нашли у гражданина Абхазии, проходившего лечение в Сухумской городской больнице, а также COVID-19 выявили в Сочи у гражданина Армении, побывавшего в Абхазии.

Сообщения о новых случаях заболевания стали появляться практически ежедневно, с 22 июля в Абхазии было зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом, как сообщал оперштаб, 26 июля гражданин Абхазии, у которого обнаружили коронавирус, скончался в Гудаутской больнице от обширного инфаркта.

Большая часть зараженных – пациенты и врачи Сухумской городской и Республиканской больниц. С начала пандемии в республике было зафиксировано 57 случаев COVID-19.

27 июля Российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной. Они пришли к выводу, что исследования, которые проводятся в Республиканской лаборатории, соответствуют международным стандартам, в том числе стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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Последствия для экономики

Безусловно, режим ограничений нанес большой ущерб экономике страны. Предприятия, которые не работали определенный период, уже могут функционировать, но объекты туристической сферы все еще бездействуют.

Все ждут заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля. Именно там будут решать вопрос о поэтапном открытии границы Абхазии и России.

На встрече в Общественной палате Абхазии, которая состоялась 20 июля глава Минтуризма Теймураз Хишба отмечал, что в республике 25 тысяч койко-мест, и большая часть расположена в частном секторе. Из-за отсутствия курортного сезона страдают люди, для которых это единственный заработок.

"Самое главное - это здоровье граждан, но также и их благосостояние, сложно переоценить значимость въездного туризма для Абхазии, ничего больше у нас нет, это локомотив экономики", - отметил министр.

Он выразил надежду, что появится возможность открыть курортный сезон с учетом соблюдения правил при переходе границы со справками об отсутствии COVID-19.

Выступая на заседании Парламента Абхазии, министр финансов Владимир Делба сказал, что из-за вынужденных ограничительных мер на сегодняшний день выпадение денежных средств из бюджета составляет более 320 миллионов рублей. Кроме того, он добавил, что с большой задержкой будет выплачиваться пенсия за июль месяц.

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На встрече с депутатами Парламента в начале июня президент страны Аслан Бжания подвел итоги поездки в Москву и, в частности, сообщил, что Российская Федерация восполнит средства, которые выпадают из госбюджета Абхазии на фоне кризиса.

Из-за сложного финансового положения в стране в конце июня Кабинет министров определил приоритетные направления расхода бюджетных средств. В число первоочередных мер вошли мероприятия по противодействию распространения коронавируса, выплата зарплат и пенсий, выплаты по внешним обязательствам и услуги для обеспечения государственных нужд.

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В связи с кризисом в республике ощущается нехватка наличных денег, банки периодически ограничивают использование зарубежных банковских карт для обналичивания средств.

Выступая в Центре социально-экономических исследований 26 июня, глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отмечал, что такая экспорто-ориентированная экономика, как в Абхазии, которая зависит от притока туристов, особенно в летнее время, не может не ощутить закрытия границы и ограничений по передвижению людей.

"Анализ финансовых потоков по итогам пяти месяцев 2020 года показал, что за пять месяцев в страну поступило более девяти миллиардов рублей по всем каналам, это поступления на корреспондентские счета, снятие по карточкам, переводы и так далее", - отметил он.

За этот же период отток денежных средств составил более 11 миллиардов рублей, проинформировал Барателиа.

"На фоне того, что граница и так закрыта, проседает предпринимательский сектор, объем денег сократился на два миллиарда рублей. Для Абхазии это колоссальная сумма, безусловно, это сказалось на всей экономике, безусловно, отразилось и на состоянии ликвидности в банковском секторе. Но поскольку предприниматели сами проседают в оборотах, многие граждане лишены возможности зарабатывать, естественно происходит отток денег, падает ликвидность", - рассказал Барателиа.

Кандидат экономических наук, завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Хатуна Шат-ипа считает, что социально-экономическое будущее Абхазии в 2020 году зависит от множества факторов. В первую очередь речь идет об эпидемиологической ситуации.