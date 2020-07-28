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Администрация президента

Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (648)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200728/1030639884/Bzhaniya-prodlil-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-Rossiey-do-4-avgusta.html

Президент Абхазии подписал распоряжение на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19 от 27 июля 2020 года.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 4 августа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства. Документом также исключается абзац пятый подпункта 4 пункта 2 ранее принятого распоряжения

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, которые въезжают в Абхазию к проживающим в республике близким родственникам, опекунам и попечителям - абхазским гражданам, не обязаны при въезде предъявлять медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (648)


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