Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа

Президент Абхазии подписал распоряжение на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от COVID-19 от 27 июля 2020 года.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 4 августа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства. Документом также исключается абзац пятый подпункта 4 пункта 2 ранее принятого распоряжения.

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, которые въезжают в Абхазию к проживающим в республике близким родственникам, опекунам и попечителям - абхазским гражданам, не обязаны при въезде предъявлять медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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