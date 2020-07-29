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Артиллеристы ЮВО и Минобороны Абхазии выполнили боевые стрельбы по отдаленным целям противника на совместных учениях

Выход артиллерии: российские военные проведут учения в горах Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030641345/Vykhod-artillerii-rossiyskie-voennye-provedut-ucheniya-v-gorakh-Abkhazii.html

Российские военнослужащие выполнят свыше 200 огневых задач в составе батарей и дивизионов.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Более 500 военнослужащих артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии примут участие в полевом выходе на полигонах в горах республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В учениях будут задействованы реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы "Акация", гаубицы "Д-30", противотанковые ракетные комплексы.

Военнослужащие выполнят свыше 200 огневых задач в составе батарей и дивизионов. Им предстоит "уничтожить" как одиночные цели, так и группировки "противника" с применением различных типов. В полевом выходе будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба также сообщает, что на базе в настоящее время проходит апробацию экспериментальный взвод инструкторов по боевой подготовке.

Подразделение сформировано с целью повышения качества обучения военнослужащих и роста их боевой выучки, передачи опыта индивидуального мастерства участников конкурсов Армейских международных игр и полевой выучки.

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