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В Гагре прошел стихийный митинг из-за продления коронавирусных мер

© Foto / предоставлено Саидой Жиба
В Абхазии
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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (103)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030644246/V-Gagre-proshel-stikhiynyy-miting-iz-za-prodleniya-koronavirusnykh-mer.html

На стихийном митинге у площади имени Энвера Капба в Гагре собралось около тридцати человек.

ГАГРА, 29 июля - Sputnik, Саида Жиба. Жители Гагрского района собрались на стихийный митинг в центре города, выразив недовольство по поводу продления ограничений на пересечение абхазо-российской границы.

Многие требовали открытия границы, кто-то хотел социальную поддержку от властей.

"Мне необходимо ежемесячно вывозить ребенка в Адлер на сдачу анализов. Свой однократный переход границы я использовала. Если и дальше граница не откроется, здоровью моего ребенка грозит опасность", - поделилась Екатерина Жданова-Барциц.

Пожилые люди рассказали о том, что все их запасы исчерпаны, и как прожить зиму они не знают.

"Лично я понимаю, что в одностороннем порядке границу не открыть, нужна договоренность с обеих сторон. Тем более сейчас, когда количество заболевших увеличивается, становится не по себе. Но как жить без денег, последние запасы исчерпаны. Я хочу услышать от руководства страны, чего нам ждать завтра. Можно ли надеяться на то, что будут какие то социальные выплаты", - говорит Елена Иволгина.

© Sputnik Томас Тхайцук
Президент Абхазии выступил с обращением к народу

Руководство Гагрского района и депутаты районного собрания, выслушав митингующих, заявили, что в одностороннем порядке подобные вопросы не решаются. Глава района Юрий Хагуш заверил собравшихся в том, что передаст их требования руководству страны.

"Митингующие требовали открытия границы и социальных выплат инвалидам войны, многодетным и малообеспеченным семьям. Я хочу сказать, что на протяжении трех месяцев не раз администрация Гагрского района оказывала социальную поддержку нуждающимся. Мы всегда выслушаем и поможем своему народу, но сложившаяся ситуация одним днем не решается. Просьбы митингующих обязательно будут доведены до президента. Я уверен, что данная ситуация разрешится, только нужно немного времени и понимания", - подчеркнул глава района.

Митинг завершился мирно, граждане разошлись.

В среду президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Бжания отметил, что руководство страны с пониманием относится к сложившейся ситуации и к тому, как сказалось на благосостоянии граждан закрытие границ, однако приоритетным является здоровье граждан.

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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (103)


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