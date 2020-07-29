Один из депутатов Парламента Абхазии заболел COVID-19

Все депутаты Народного Собрания - Парламента Абхазии пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. У одного из депутатов Парламента Абхазии подтвердился диагноз COVID-19, сообщил корреспонденту Sputnik спикер Народного Собрания Валерий Кварчия.

"Мы имеем такую информацию от специалистов. Но диагноз подтвержден. Поэтому планы наши меняются", - сказал Кварчия и добавил, что пока неизвестно, когда и при каких обстоятельствах заболел его коллега.

Имя депутата в Парламенте не уточнили, сославшись на то, что имена и данные разглашаются только при желании самого заболевшего.

По данным оперштаба по состоянию на 28 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляло 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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