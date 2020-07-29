20:47 29 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.23
  • EUR84.91
Поиск
Администрация президента

Сотрудники Администрации президента Абхазии сдадут тесты на коронавирус

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (655)
113520
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030646193/Sotrudniki-administratsii-prezidenta-Abkhazii-sdadut-test-na-koronavirus.html

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 июля обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Сотрудники Администрации президента Абхазии Аслана Бжания сдадут тесты на коронавирус, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В ведомстве также отметили, что 29 июля должна была состояться встреча президента Абхазии Аслана Бжания с депутатами Парламента с участием премьер-министра и членов правительства.

"Во встрече должны были принять участие представители политических партий страны. Но в связи с тем, что у одного из депутатов есть подозрение на коронавирусную инфекцию, эту встречу отменили", - подчеркнули в пресс-службе.

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 июля обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Бжания отметил, что руководство страны с пониманием относится к сложившейся ситуации и к тому, как сказалось на благосостоянии граждан закрытие границ, однако приоритетным является здоровье граждан.

По данным оперштаба по состоянию на 28 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляло 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (655)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Путешествуй дома: экскурсия на абхазском языке
"Пять в одном": как в Абхазии развивают внутренний туризм
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться