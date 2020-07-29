Сотрудники Администрации президента Абхазии сдадут тесты на коронавирус

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 июля обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Сотрудники Администрации президента Абхазии Аслана Бжания сдадут тесты на коронавирус, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В ведомстве также отметили, что 29 июля должна была состояться встреча президента Абхазии Аслана Бжания с депутатами Парламента с участием премьер-министра и членов правительства.

"Во встрече должны были принять участие представители политических партий страны. Но в связи с тем, что у одного из депутатов есть подозрение на коронавирусную инфекцию, эту встречу отменили", - подчеркнули в пресс-службе.

Президент Абхазии Аслан Бжания 29 июля обратился к народу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Бжания отметил, что руководство страны с пониманием относится к сложившейся ситуации и к тому, как сказалось на благосостоянии граждан закрытие границ, однако приоритетным является здоровье граждан.

По данным оперштаба по состоянию на 28 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляло 63 человека. Из них 37 человек выздоровели и двое пациентов умерли.

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