Посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты Башару Асаду

Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Церемония вручения верительных грамот состоялась на торжественном приеме, сообщается на сайте МИД Абхазии.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и Сирии в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.

Президент Сирии пожелал абхазскому народу мира и процветания, а также выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания.

Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, в свою очередь, назвал учреждение посольства республики в САР историческим событием и важным шагом в развитии отношений между двумя государствами.

29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений.

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