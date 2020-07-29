Посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты Башару Асаду

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Церемония вручения верительных грамот состоялась на торжественном приеме, сообщается на сайте МИД Абхазии.
На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и Сирии в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.
Президент Сирии пожелал абхазскому народу мира и процветания, а также выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания.
Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, в свою очередь, назвал учреждение посольства республики в САР историческим событием и важным шагом в развитии отношений между двумя государствами.
29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений.
Читайте также:
-
Сирия - Абхазия: год со дня признания