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Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (656)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200729/1030647375/Vosem-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 134 человека.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьми человек из 134 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (656)


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