Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 134 человека.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у восьми человек из 134 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

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