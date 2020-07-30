"Пламенем" по врагу: гранатометчики ЮВО проведут учения в Абхазии

Более чем 500 гранатометчиков РПГ-7 проведут учения в этом месяце на полигоне Цабал и на побережье Черного моря на полигоне Нагвалоу.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к отработке стрелковых упражнений в рамках полевых сборов в горах республики, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие отработают тактические действия в полевых условиях, усовершенствуют навыки в скрытом передвижении, правильном выборе и оборудовании огневых позиций, наведении и разведке целей.

Опытные инструкторы помогут отработать задачи как в дневное время, так и в ночное с применением АГС-17 "Пламя", автоматического станкового гранатомета. "Пламя" предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах и за естественными складками местности.

Пресс-служба базы также сообщает, что подразделения связи российской военной базы приступили к развертыванию пунктов управления и организации связи в рамках мероприятий боевой подготовки.

На том же горном полигоне Цабал будет организована устойчивая и защищенная связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

Всего в учении по развертыванию пунктов управления принимает участие около 500 связистов ЮВО, задействовано более 200 единиц специальной техники связи.

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