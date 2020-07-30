"Пламенем" по врагу: гранатометчики ЮВО проведут учения в Абхазии

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Гранатометчики российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к отработке стрелковых упражнений в рамках полевых сборов в горах республики, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие отработают тактические действия в полевых условиях, усовершенствуют навыки в скрытом передвижении, правильном выборе и оборудовании огневых позиций, наведении и разведке целей.
Опытные инструкторы помогут отработать задачи как в дневное время, так и в ночное с применением АГС-17 "Пламя", автоматического станкового гранатомета. "Пламя" предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах и за естественными складками местности.
Пресс-служба базы также сообщает, что подразделения связи российской военной базы приступили к развертыванию пунктов управления и организации связи в рамках мероприятий боевой подготовки.
На том же горном полигоне Цабал будет организована устойчивая и защищенная связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.
Всего в учении по развертыванию пунктов управления принимает участие около 500 связистов ЮВО, задействовано более 200 единиц специальной техники связи.
Читайте также:
-
"Колесо" на полигонах: военные ЮВО в Абхазии начали обучение по новой системе
-
Для чего Россия проводит маневры войск в пяти регионах Кавказа