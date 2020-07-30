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Республиканская больница

Республиканская больница будет принимать экстренных кардиологических пациентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (661)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200730/1030653167/Respublikanskaya-bolnitsa-budet-prinimat-ekstrennykh-kardiologicheskikh-patsientov-.html

Кардиологическое отделение Сухумской городской клинической больницы закрыто на карантин на месяц.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Экстренных кардиологических больных с 31 июля будет принимать Республиканская больница, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. 

Ранее начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба заявляла, что Сухумская городская клиническая больница будет принимать только экстренных пациентов, а прием плановых больных отменяется.

Пресс-служба Минздрава тогда также информировала, что закрыто будет и отделение хирургии Республиканской больницы, в котором ранее лечился один из зараженных COVID-19.

22 июля стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом, оба случая - пациенты Сухумской городской клинической больницы и Республиканской больницы. К 29 июля был выявлен еще 31 заболевший COVID-19, один из пациентов с диагнозом скончался в Гудаутской больнице, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.

Всего по данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (661)


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