Республиканская больница будет принимать экстренных кардиологических пациентов

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Экстренных кардиологических больных с 31 июля будет принимать Республиканская больница, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Ранее начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба заявляла, что Сухумская городская клиническая больница будет принимать только экстренных пациентов, а прием плановых больных отменяется.

Пресс-служба Минздрава тогда также информировала, что закрыто будет и отделение хирургии Республиканской больницы, в котором ранее лечился один из зараженных COVID-19.

22 июля стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом, оба случая - пациенты Сухумской городской клинической больницы и Республиканской больницы. К 29 июля был выявлен еще 31 заболевший COVID-19, один из пациентов с диагнозом скончался в Гудаутской больнице, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда.

Всего по данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.