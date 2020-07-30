На кону здоровье нации: в ЦСЭИ обсудили проблемы абхазской медицины

Распространение коронавирусной инфекции в Абхазии вступило в новую фазу. За последнюю неделю в республике зафиксировано более 30 новых случаев заболевания.

В Центре социально-экономических исследований в Сухуме обсудили новую фазу распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, вызовы и возможные ответы, готовность отечественной медицины к борьбе с COVID-19.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Изоляция – не выход

На встрече специалисты Центра социально-экономических исследований привели данные, согласно которым демографические показатели в Абхазии характеризуются убывающей динамикой рождаемости и низким уровнем естественного прироста.

В ЦСЭИ отметили, что среди основных причин смертей в Абхазии – болезни системы кровообращения, злокачественные образования, несчастные случаи, отравления и травмы, а также ДТП. К тому же, соцопросы в последние годы показывают неблагоприятное состояние системы здравоохранения.

Все это в данной ситуации наталкивает на вопрос, насколько Абхазия готова к новой фазе распространения коронавирусной инфекции.

Изолироваться и заточить себя в каморке – не выход из ситуации, уверен руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.

По его словам, все, что происходит в мире, не проходит мимо Абхазии, поэтому необходимо быть крайне настороженными.

"В то же время нам приходится общаться друг с другом. Как быть? Как вести себя? Как выжить в таких условиях? В этой связи необходимо отметить, что разразившаяся в мире пандемия коронавируса несет человечеству, в том числе и нам, угрозу. Особенно она свирепствует там, где иммунная система населения слаба. Тем самым пандемия коронавируса заостряет наше внимание прежде всего на состоянии здоровья населения нашей страны", – отметил Дамения.

Руководитель ЦСЭИ заметил, что за последние годы в Абхазии растет число людей, нуждающихся в медицинских услугах, однако многих беспокоит качество медицинских услуг в республике.

"В связи с этим пациентам приходится продолжать курс лечения в России или даже в Грузии. Казалось бы медицинская инфраструктура, разрушенная войной, во многом уже восстановлена благодаря российской помощи, врачебный корпус состоит из выпускников ведущих медвузов России. По финансированию медотрасль занимает первое место среди других отраслей социальной сферы. Однако об улучшении состояния здоровья населения пока преждевременно говорить. И это при наиболее благоприятных климатических условиях, при которых население страны жило тысячелетиями", – подчеркнул он.

Не все так плохо

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Саида Делба подчеркнула, что в абхазской медицине не все так плохо, и говорить о том, что врачи не справляются с пандемией коронавируса преждевременно.

"Сказать о том, что мы на сегодняшний день не справляемся с ситуацией по коронавирусу, которая сложилась в Абхазии, я думаю, преждевременно. Наш госпиталь в Гудауте в полной мере справляется с той нагрузкой, которая на него возложена. Но никто не может предугадать, как это все будет протекать. Все силы здравоохранения с учетом эпидситуации направлены в нужное русло. Много чего полезного сделано своевременно. У нас ситуация нормальная. Что будет дальше – трудно сказать", – сказала Делба.

Врач-онколог, член оперативного штаба по защите населения от COVID-19 Батал Кация отметил, что Минздравом Абхазии проделана большая работа в борьбе с коронавирусом.

"Оперативно отслеживается любая информация, поступающая из любой точки нашей республики. Что касается непосредственно текущей ситуации, мы, к сожалению, избежать ее не смогли. До сегодняшнего дня ситуация относительно удовлетворительная. Естественно заболевших понемногу прибавляется, но учитывая то, что вовремя несколько месяцев назад были приняты достаточно жесткие меры, удалось избежать вспышек заболевания", – сказал он.

Кация подчеркнул, что есть представление о том, какие шаги необходимо в дальнейшем предпринимать, но при этом все должны понимать, что "медицина – финансовоемкая вещь".

"Было выражено мнение, что ежегодно на медицину выделяется порядка 416 миллионов рублей. Половина этих денег – зарплаты медработникам. Во всем мире стандартом является: если хочется быстрого поднятия уровня здравоохранения, то необходимо как минимум первые три года 25% от общего бюджета вкладывать в медицину. Пока, к сожалению, такой возможности у государства нет", – добавил Кация.

Доля безответственности

Член Общественной палаты Гули Кичба заметила, что, несмотря на закрытые границы, вирус все же просочился в Абхазию.

"Никто не знает, что будет завтра. Предположим, большее количество людей заболеет вирусом. У нас, как Цахнакия сказал, всего одна лаборатория имеет реаниматологов. Эти вещи очень настораживают. Если будет большой поток больных, сумеют ли врачи справиться с ситуацией? – задалась вопросом Кичба. – Нас еще волнует безответственность наших граждан. Если в начале наши граждане ответственно подходили к вопросу, сидели на самоизоляции, то сейчас мы расслабились. Посмотрите на очереди у банкоматов. Это сильно настораживает. Правильно наши грамотные сограждане в соцсетях высказывают мнение, что мы должны пересмотреть наши ритуалы. Они не только экономически разоряют, но и подрывают наше здоровье. Мы иногда перебарщиваем с поминками и свадьбами. Если граждане серьезно подойдут к вопросу, то мы поможем нашим врачам. На кону стоит вопрос нашей нации".

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Проверки и вопрос границы

Депутат Парламента Алхас Джинджолия уведомил участников встречи о проверках делегации от Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Абхазии.

По его словам, специалисты из России высоко оценили подготовку на туристических и медицинских объектах, которые они проверяли.

"В целом эпидситуацию на тот момент они оценивали, как положительную. И сейчас она не оценивается, как критичная", – сказал Джинджолия.

Заместитель руководителя Администрации президента республики Джансух Нанба рассказал о том, что коллеги из России заверили, что решат вопрос границы с Абхазией до 1 августа.

"Из тех данных, которыми мы обладаем сегодня, именно результаты отчетов специалистов (Роспотребнадзор и Минздрав России – прим.), должны были лечь в основу принятия решения в нашем направлении. Коллеги из Российской Федерации заверили нас в том, что до 1 августа, предположительно, будет принято решение по нашему направлению. Какое это будет решение, положительное, отрицательное, или в какой форме, пока сказать не могу. Мы ждем начала следующего месяца, чтобы услышать решение по нашему направлению", – добавил он Нанба.