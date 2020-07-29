Джинджолия о ситуации с COVID-19 в Абхазии: надо задуматься об ограничительных мерах

Радио Такие обстоятельства: Джинджолия о ситуации с COVID-19 в Абхазии

Как отметил Алхас Джинджолия, ничего неожиданного не происходит.

"Конечно, это было ожидаемо, рано или поздно этот сценарий случился бы. Все меры, принимаемые с 23 марта, когда все у нас началось, были рассчитаны не на препятствование попадания вируса сюда, мы знали, что он попадет, а на более плавное внедрение, лишь бы избежать шквального роста заболеваемости. На первом этапе это худо-бедно получилось. Сейчас второй этап, это результат того, что мы сняли внутренние ограничения, потом начался массовый заезд туристов в соседний Краснодарский край, однодневные поездки наших граждан на соседнюю территорию, где обстановка стала ухудшаться. Все это сразу привело к тому, что начались заезды больных на территорию Абхазии со всеми вытекающими последствиями, которые мы сейчас наблюдаем. Рост заболеваемости сейчас не шквальный, а локализованный – есть два очага, которыми, к сожалению, стали сами больницы. Берутся анализы, ведется выяснение социальных связей", - рассказал Джинджолия.

О дальнейших намерениях Координационного штаба сейчас трудно точно говорить, отмечает Алхас Джинджолия.

"Трудно определиться со стратегией, пока в этом уравнении несколько нерешенных моментов относительно той же границы. Нужно знать, откроют границу или нет, чтобы знать, какой будет приток туристов, а с ними вместе, возможно, больных людей. И под этот сценарий принять один протокол действий. Если будет закрыта граница и приняты ограничительные меры – это другие протоколы. Пока неизвестно, будут вводиться ограничительные меры или нет, но они сейчас обсуждаются. Если идти по принципу, что заболеваемость сейчас выше, чем в марте и апреле, то нужно менять подход к лечению в том смысле, что максимально изолировать больных в легкой форме дома. Если мы начнем стационарно лечить всех поголовно, то никаких стационаров не хватит. Это уже проверено на опыте других стран. В большей степени теперь будет зависеть от формы заболевания. Надо выстроить схему их контроля на дому. Чем меньше стационарных больных, тем больше шансов их излечить и сохранить свою систему здравоохранения", - сообщил врач.

По мнению Алхаса Джинджолия, не стоило отменять обязательные справки об отсутствии коронавируса в крови для тех, кто въезжает в республику к родственникам, так как их наличие было дополнительным фильтром.

"Стали сомневаться в достоверности этих справок, как я понимаю. Я не критикую, но, наверное, не стоило отменять. Это какой-никакой, но фильтр. Едут обычные люди, они тоже боятся. Если они там у себя дома сдадут, узнают результат, может, еще и воздержатся от поездки", - считает Джинджолия.

Поделился Алхас Джинджолия и своим мнением о том, почему многие до сих пор не верят в существование коварного вируса и убеждают в этом других.

"Ситуация парадоксальная. При том, что мы ратуем за право любого гражданина на доступ к информации, обратная сторона информированности – это когда любой человек, не являясь специалистом, дает советы или формирует общественное мнение и влияет на него. Если ты популярный блогер и на тебя подписаны сотни тысяч людей, то ты должен осознавать ответственность за каждое свое слово. Это происходит не только у нас, это везде. Любое явление будет излишне освещено в любом случае. Я убежден в том, что главная особенность этого COVID не медицинская, а информационная. Это первая инфекция такого масштаба, протекающая в условиях глобального Фейсбука. И все вытекающие отсюда верования или неверования в него от того, что в океане информации люди не информированы правильно и достоверно. В большинстве случаев это какие-то мнения, пересуды, перепечатки и пересылки. Мнение ученых в этом случае как раз менее слышно. Тех, кто упорно не верит, нет смысла, сил и времени убеждать. Можно приглашать их в больницы посмотреть, чем занимаются врачи, кого лечат и кто эти люди", - отметил врач.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Абхазии, нужно задуматься об ограничительных мерах, считает Алхас Джинджолия.

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