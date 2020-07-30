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Премьер-министр Абхазии и сотрудники Кабмина сдали тесты на коронавирус

© AFP 2019 / CHRISTOF STACHE
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (665)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200730/1030653860/Premer-ministr-Abkhazii-i-sotrudniki-Kabmina-sdali-testy-na-koronavirus.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 81 человек.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры, руководитель и сотрудники аппарата Кабинета министров сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что результаты тестирования будут доступны не позднее 3 августа. 

По данным оперштаба на 30 июля, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 81, из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (665)


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