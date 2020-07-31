Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с Курбан-Байрамом

В этом году мусульманский праздник Курбан-Байрам, который в Абхазии называют Курбанныхуа, выпадает на пятницу, 31 июля.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Поздравляю всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам! Этот праздник призывает верующих к миру, согласию, олицетворяет высокие духовные ценности, побуждает к взаимопомощи и отзывчивости. Традиционно Курбан-байрам отмечается не только усердной молитвой, но и повышенным вниманием к тем, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в тексте поздравления.

Кроме того, Бжания отметил, что Абхазия всегда отличалась веротерпимостью.

"Во все времена здесь мирно соседствовали представители разных религиозных конфессий. Я уверен, что эти добрые традиции и впредь сохранятся. Желаю мусульманам Абхазии мира, добра и благополучия!" - заключил президент.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба рассказал Sputnik, что праздничные мероприятия, которые традиционно проходят в Сухуме и Гудауте на Курбанныхуа, в этом году отменены в связи с распространением коронавируса.

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