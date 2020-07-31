14:34 31 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.43
  • EUR87.29
Поиск

Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с Курбан-Байрамом

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
165 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030655491/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-musulman-Abkhazii-s-Kurban-bayramom.html

В этом году мусульманский праздник Курбан-Байрам, который в Абхазии называют Курбанныхуа, выпадает на пятницу, 31 июля.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба главы государства.

© CC0
Праздничные мероприятия на Курбанныхуа отменили в Абхазии из-за коронавируса

"Поздравляю всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам! Этот праздник призывает верующих к миру, согласию, олицетворяет высокие духовные ценности, побуждает к взаимопомощи и отзывчивости. Традиционно Курбан-байрам отмечается не только усердной молитвой, но и повышенным вниманием к тем, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в тексте поздравления.

Кроме того, Бжания отметил, что Абхазия всегда отличалась веротерпимостью.

"Во все времена здесь мирно соседствовали представители разных религиозных конфессий. Я уверен, что эти добрые традиции и впредь сохранятся. Желаю мусульманам Абхазии мира, добра и благополучия!" - заключил президент.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба рассказал Sputnik, что праздничные мероприятия, которые традиционно проходят в Сухуме и Гудауте на Курбанныхуа, в этом году отменены в связи с распространением коронавируса.

Читайте также:

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На посту президента: 100 дней Аслана Бжания
Сто дней президентства Аслана Бжания
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться