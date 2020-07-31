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Пациент с коронавирусом умер в Гудаутской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (667)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030659458/Patsient-s-koronavirusom-umer-v-Gudautskoy-bolnitse.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. В Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии.

"Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма. В последние сутки состояние больного резко ухудшилось с возрастанием дыхательной недостаточности, он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент погиб от нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности", - говорится в сообщении штаба.

Накануне диагноз COVID-19 был подтвержден у десяти человек из 93 протестированных за сутки. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (667)


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