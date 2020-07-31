Еще у трех человек в Абхазии выявили коронавирус

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Еще у трех человек в Абхазии диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 3 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 пациентов с коронавирусом.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Ранее стало известно, что в Гудаутской больнице скончался еще один пациент с коронавирусом, таким образом жертвами болезни за все время пандемии в республике стали три человека.
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