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Еще у трех человек в Абхазии выявили коронавирус

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (669)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200731/1030661108/Esche-u-trekh-chelovek-v-Abkhazii-vyyavili-koronavirus.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Еще у трех человек в Абхазии диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 3 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 17 пациентов с коронавирусом.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Ранее стало известно, что в Гудаутской больнице скончался еще один пациент с коронавирусом, таким образом жертвами болезни за все время пандемии в республике стали три человека. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (669)


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