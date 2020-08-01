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Детская музыкальная группа из Агудзеры записала первую песню

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030663539/Detskaya-muzykalnaya-gruppa-iz-Agudzery-zapisala-pervuyu-pesnyu.html

Агудзерская детская музыкальная группа Тимура Симсим записала свою первую песню в звукозаписывающей студии Анри Гумба.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Асида Квициния. Агудзерская детская музыкальная группа Тимура Симсим записала свою первую песню "Апсуа иашэа", сообщил Sputnik руководитель группы.

© Sputnik / Асида Квициния
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По словам Тимура Симсим, опыт работы в студии очень полезен для начинающих музыкантов. Они начинают ответственно воспринимать свое творческое увлечение и задумываются о том, чтобы серьезно заняться музыкальной карьерой.

Юные музыканты Тимура Симсим играют на разных инструментах. В группе задействованы две скрипки, саксофон, бас-гитара, ударники и синтезатор.

К своей первой студийной записи дети подошли с большой ответственностью. По словам руководителя, первая песня группы - это результат труда каждого участника коллектива.

Народную песню "Апсуа иашэа" Тимур переделал и адаптировал для музыкальной группы.

  • Агудзерская детская музыкальная студия
    © Sputnik
  • Агудзерская детская музыкальная студия
    © Sputnik
  • Агудзерская детская музыкальная студия
    © Sputnik
  • Агудзерская детская музыкальная студия
    © Sputnik
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© Sputnik
Агудзерская детская музыкальная студия

Идея создания музыкальных кружков в селах Абхазии для местных детей появилась год назад. Для реализации проекта Тимур Симсим принял участие в конкурсе на получение гранта от международных организаций ЕС и ПРООН в Абхазии.

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