Детская музыкальная группа из Агудзеры записала первую песню

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Асида Квициния. Агудзерская детская музыкальная группа Тимура Симсим записала свою первую песню "Апсуа иашэа", сообщил Sputnik руководитель группы.

По словам Тимура Симсим, опыт работы в студии очень полезен для начинающих музыкантов. Они начинают ответственно воспринимать свое творческое увлечение и задумываются о том, чтобы серьезно заняться музыкальной карьерой.

Юные музыканты Тимура Симсим играют на разных инструментах. В группе задействованы две скрипки, саксофон, бас-гитара, ударники и синтезатор.

К своей первой студийной записи дети подошли с большой ответственностью. По словам руководителя, первая песня группы - это результат труда каждого участника коллектива.

Народную песню "Апсуа иашэа" Тимур переделал и адаптировал для музыкальной группы.

Агудзерская детская музыкальная студия © Sputnik

Агудзерская детская музыкальная студия © Sputnik

Агудзерская детская музыкальная студия © Sputnik

Агудзерская детская музыкальная студия © Sputnik 1 / 4 © Sputnik Агудзерская детская музыкальная студия

Идея создания музыкальных кружков в селах Абхазии для местных детей появилась год назад. Для реализации проекта Тимур Симсим принял участие в конкурсе на получение гранта от международных организаций ЕС и ПРООН в Абхазии.

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