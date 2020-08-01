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Минздрав Абхазии рассказал, где будут лечить заболевших COVID-19 туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200801/1030664489/Minzdrav-Abkhazii-rasskazal-gde-budut-lechit-zabolevshikh-COVID-19-turistov.html

С 1 августа Абхазия и Россия открыли государственную границу, справки об отсутствии коронавируса для граждан обеих стран при въезде на территорию другого государства не требуются.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. В случае выявления коронавирусной инфекции у российских туристов Абхазия готова оказать заболевшим неотложную медпомощь, но лечение они будут проходить в России, сообщил журналистам по итогам координационного штаба глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Мы готовы оказать неотложную помощь российским гражданам, как это всегда делалось и по другим показаниям и в соответствии с нашим соглашением с Россией, после оказания первой помощи пациент подлежит лечению на территории России. Есть определенная инструкция с обеих сторон, спецтранспорт подъезжает к границе Псоу, больного перекладывают и забирают в свое учреждение", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что на данный момент в Гудаутской больнице находятся 23 пациента с COVID-19, на самоизоляции 22 человека".

Из всех заболевших четверо детей, их состояние удовлетворительное", - сказал глава Минздрава. 

Граница Абхазии с Россией с 1 августа открыта для всех иностранных граждан, распоряжение об открытии границы России и Абхазии также принял Кабмин России.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (675)


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