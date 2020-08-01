Бжания подписал распоряжение о снятии ограничений из-за COVID-19 на границе с Россией

С 1 августа Абхазия и Россия открыли государственную границу для граждан обеих стран, справка об отсутствии коронавируса для того, чтобы попасть на территорию соседнего государства, не требуется.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Президент Абхазии сделал обращение к гражданам в связи с открытием абхазо-российской границы, в котором заявил о снятии всех ограничений на границе, введенных из-за COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране. После принятия соответствующего решения оперативным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции я подписал распоряжение о снятии всех ограничений с абхазской стороны на российско-абхазской государственной границе", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении Бжания.

Президент также обратился к соотечественникам с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Не следует пренебрегать опасностью, которую представляет эта коварная болезнь. Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах. Я поручил главам администрации городов и районов Абхазии держать вопрос на особом контроле. Жизнь и здоровье наших граждан является высшей ценностью для государства. Желаю всем здоровья и благополучия", - заключил глава государства.

Абхазо-российская граница открылась для граждан 1 августа.

Как рассказал глава абхазского Минздрава Тамаз Цахнакия, по условиям соглашения с Россией, лечить российских туристов, если те заболеют коронавирусом, будут на родине.