СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным на 08:00 2 августа более пяти тысяч человек заехали в Абхазию после открытия границы с Россией, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова.
Из Абхазии в Россию выехали более двух с половиной тысяч человек.
Российско-абхазскую границу пересекли порядка двух тысяч автотранспортных средств. Из них из России в Абхазию зарегистрировано 1243 машины, а из Абхазии в Россию – 664.
В Сочинской таможне также добавили, что со 2 августа в Абхазию заезжают экскурсионные автобусы.
Об открытии границы Абхазии и России после четырех месяцев карантина стало известно ночью 31 августа, когда об этом официально сообщил оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.
Уже 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы с 1 августа.
Распоряжение о снятии всех ограничений на российско-абхазской границе подписал и президент Абхазии Аслан Бжания.
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