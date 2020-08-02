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Более пяти тысяч человек заехали в Абхазию после открытия границы

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (680)
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Sputnik Абхазия
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Абхазо-российская граница была открыта в субботу 1 августа. Четыре месяца действовали ограничения на пересечение границы, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным на 08:00 2 августа более пяти тысяч человек заехали в Абхазию после открытия границы с Россией, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова.

Из Абхазии в Россию выехали более двух с половиной тысяч человек.

Российско-абхазскую границу пересекли порядка двух тысяч автотранспортных средств. Из них из России в Абхазию зарегистрировано 1243 машины, а из Абхазии в Россию – 664.

В Сочинской таможне также добавили, что со 2 августа в Абхазию заезжают экскурсионные автобусы.

Об открытии границы Абхазии и России после четырех месяцев карантина стало известно ночью 31 августа, когда об этом официально сообщил оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.

Уже 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии российско-абхазской границы с 1 августа.

Распоряжение о снятии всех ограничений на российско-абхазской границе подписал и президент Абхазии Аслан Бжания.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (680)


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