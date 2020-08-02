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Гагрская районная больница ушла на карантин после обращения пациентов с COVID

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (680)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200802/1030667284/Gagrskaya-rayonnaya-bolnitsa-ushla-na-karantin-posle-obrascheniya-patsientov-s-COVID.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Гагрская районная больница ушла на карантин после обращения пациента с COVID-19, сообщил на радио Sputnik Абхазия главврач медучреждения Вячеслав Аргун.

"Неделю назад было два обращения. Наши граждане, которые недавно посещали Россию, обратились к нам с температурой. Сделали им УЗИ, КТ, потом взяли тест. Эти люди контактировали с домочадцами, их 10 человек. У них тоже положительный тест. Мы ввели карантин в больнице", – пояснил Аргун.

Поликлиническое отделение в больнице закрыли, работает только стационар, где принимают экстренных больных, а также инфекционное отделение. Пациентов с температурой сразу отправляют в инфекционку, там у них берут анализ на коронавирус. Если диагноз подтверждается, пациента отправляют в Гудаутский COVID-центр.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вместе с тем, как отметил Аргун, обращающихся в Гагрскую больницу не так уж и много.

"Мы всех подряд не принимаем, только экстренных больных. Обращаются только экстренные, у кого проблемы серьезные с давлением, или кого нужно оперировать. Дежурная смена есть, всех смотрят в масках, как положено", – отметил главврач больницы.

По его словам после открытия границы с Россией количество больных коронавирусом в Абхазии может резко увеличиться.

"Надо быть очень осторожным. Я думаю, что больных много прибавится. Проблему наш народ пока не осознает. Это к плохому приведет", – добавил Вячеслав Аргун.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (680)


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