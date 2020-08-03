Мобилизованы все силы: в МВД Абхазии обсудили готовность к турсезону

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар провел совещание по вопросам готовности к туристическому сезону.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Мобилизованы все силы и средства МВД Абхазии на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона, заявил на совещании глава ведомства Дмитрий Дбар.

"В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений", - приводит слова Дмитрия Дбар пресс-служба ведомства.

Как доложили на совещании начальники горуправлений и районных отделов милиции, личный состав переведен на усиленный режим работы. В городах и районах созданы патрульные наряды, которые будут нести службу в популярных курортных зонах и туристических направлениях.

Участковые уполномоченные милиции совместно с оперативными сотрудниками будут мониторить объекты размещения, в которых проживают туристы.

Дмитрий Дбар поручил управлению угрозыска усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений, укрепить посты ГАИ личным составом оперативных служб. Управлению ГАИ поручено обеспечить безопасность на республиканской трассе Псоу-Ингур.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции будут осуществлять усиленный контроль в сфере реализации продовольственных товаров и оказания услуг надлежащего качества.

Отмечается, что всем приезжающим на отдых в Абхазию будут раздавать информационные буклеты с данными экстренных линий связи, телефонов доверия и контактов ответственных служб.

Граница Абхазии с Россией с 1 августа открыта для всех иностранных граждан.

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