Главный санврач Гудауты: существует нехватка врачей в госпитале

Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил о том, что не все врачи хотят ехать работать в Гудаутский госпиталь.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Проблема нехватки врачей в Гудаутском госпитале существует, заявила на радио Sputnik Абхазия главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

Ранее об этой проблеме в эфире Абхазского телевидения сообщил замминистра здравоохранения Алхас Конджария. По его словам, не все медики хотят ехать работать в Гудаутский госпиталь.

"Да, такое тоже присутствует. У нас сейчас нагрузка большая. Я думаю, осложнится ситуация. Вы же понимаете, если число больных увеличится, то и число бригад тоже должно быть больше. Перед министерством (Министерство здравоохранения – прим.) стоит задача составить на месяц график при полной загруженности больницы", – подчеркнула Чанба.

По ее словам, среди проходящих лечение в Гудаутском COVID-центре есть и врачи. Однако точную цифру Чанба затруднилась назвать.

"У нас сейчас в COVID-центре 22 человека, из них двое - средней тяжести. Среди них есть медики. Но точную цифру не знаю, потому что вчера тоже поступили пациенты. Человек пять-шесть – медики", – отметила она.

У главного санврача Гудауты не утешительные прогнозы. Ситуация в любой момент может ухудшиться, так как после открытия границы с Россией в республику могут заехать носители вируса. Но и к этому сценарию в госпитале готовы.

"Медикаментов, лекарств, спецодежды достаточно. В данный момент это все у нас есть. В Гудауте работает горячая линия. Мы и поликлинику перевели на режим продленного дня", – заметила Чанба.

По словам Чанба, большая часть заболевших - лица, контактировавшие с COVID-положительными пациентами, о которых стало известно 22 июля.

"Ситуация со вспышкой пока не локализована, мы до сих пор устанавливаем контакты заболевших. Вообще нужно отметить, что наше общество очень безответственно. У людей такое нежелание быть в самоизоляции", – добавила она.

Главный санитарный врач Гудауты посоветовала жителям Абхазии соблюдать меры безопасности: чаще мыть руки, cоблюдать в помещениях масочный режим, дистанцию в два метра, не посещать места массового скопления людей.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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