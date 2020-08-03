Российско-абхазскую границу за два дня пересекли более 30 тысяч человек

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Более 30 тысяч человек пересекли границу Абхазии и России в обоих направлениях за два дня с момента открытия границы 1 августа, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
В период с 1 по 2 августа таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни пересекли 6933 транспортных средства, следовавших в обоих направлениях.
Среди них:
- более 6300 легковых автомобилей,
- 370 грузовиков,
- 190 автобусов.
Также отмечается, что в воскресенье 2 августа в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.
В воскресенье 2 августа состоялось экстренное совещание медиков и членов оперативного штаба, посвященное эпидемиологической ситуации, связанной с открытием границы на Псоу.
Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария выразил обеспокоенность тем, что открытие границы может привести к увеличению случаев COVID-19 в республике и абхазская медицина может "захлебнуться".
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
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