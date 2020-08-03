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Российско-абхазскую границу за два дня пересекли более 30 тысяч человек

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (685)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200803/1030671667/Rossiysko-abkhazskuyu-granitsu-za-dva-dnya-peresekli-bolee-30-tysyach-chelovek.html

Власти Абхазии и России сняли ограничения на пересечение границы в субботу 1 августа. По состоянию на 08:00 2 августа границу в обоих направлениях пересекли более 7,5 тысячи человек.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Более 30 тысяч человек пересекли границу Абхазии и России в обоих направлениях за два дня с момента открытия границы 1 августа, сообщает пресс-служба Сочинской таможни. 

В период с 1 по 2 августа таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни пересекли 6933 транспортных средства, следовавших в обоих направлениях. 

Среди них:

  • более 6300 легковых автомобилей,
  • 370 грузовиков,
  • 190 автобусов.

Также отмечается, что в воскресенье 2 августа в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.

В воскресенье 2 августа состоялось экстренное совещание медиков и членов оперативного штаба, посвященное эпидемиологической ситуации, связанной с открытием границы на Псоу.

Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария выразил обеспокоенность тем, что открытие границы может привести к увеличению случаев COVID-19 в республике и абхазская медицина может "захлебнуться".

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (685)


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