Перевозки по "единому" билету из России в Абхазию возобновятся 5 августа

Абхазия и Россия 1 августа открыли границу. По состоянию на 3 августа абхазо-российскую границу в обе стороны пересекли более 30 тысяч человек.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии возобновятся 5 августа, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").

Пересадка по "единому" билету будет осуществляться на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

"Возобновляют перевозки по "единому" билету в Республику Абхазию. Перевозки будут осуществляться с 5 августа с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиров будет сопровождать служба поддержки на протяжении всего маршрута.

"Единый" билет в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года и составит:

Сочи-Гагра – 380 рублей,

Сочи-Пицунда – 420 рублей,

Сочи-Гудаута – 460 рублей,

Сочи-Новый Афон – 520 рублей,

Сочи-Сухум – 560 рублей

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

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