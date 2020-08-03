За последние сутки в Абхазии не подтвержден ни один случай COVID-19

По данным оперштаба, на данный момент в Гудаутской больнице находятся 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 46 протестированных в Абхазии за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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