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За последние сутки в Абхазии не подтвержден ни один случай COVID-19

© AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (690)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200803/1030676645/Za-poslednie-sutki-v-Abkhazii-ne-podtverzhden-ni-odin-sluchay-COVID-19.html

По данным оперштаба, на данный момент в Гудаутской больнице находятся 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 46 протестированных в Абхазии за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (690)


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