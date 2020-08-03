Пять детей с COVID-19 проходят лечение в Гудаутском госпитале

Самому младшему пациенту Гудаутского госпиталя с коронавирусной инфекцией один год, старшему - десять лет.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik, Ренат Пачалия. Пятеро детей с коронавирусной инфекцией проходят лечение в Гудаутской больнице, сообщила радио Sputnik Абхазия заведующая педиатрическим отделением Республиканской детской больницы Марина Гегия.

Как отметила врач, трое детей - члены одной семьи, и еще двое - другой, заражение произошло от родителей. Гегия подчеркнула, что вирусная инфекция у детей проходит с благоприятным течением по сравнению со взрослыми.

"Тактика лечения детей симптоматическая, то есть обильное питье, назначение жаропонижающих и противовирусных препаратов. В отличие от взрослых мы детям не назначаем антибактериальную терапию", - рассказала Гегия и добавила, что дети заразились от родителей, которым ранее был диагностирован коронавирус.

По словам Гегия, дети в госпитале находятся со своими родителями, и их состояние на сегодняшний день ближе к удовлетворительному.

Она добавила, что в течение одной недели будет проводиться стационарное лечение, и по результатам анализов будет ясно, возможно ли выписать пациентов домой для дальнейшей двухнедельной самоизоляции в домашних условиях.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 1 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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