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Минздрав Абхазии: российские медики, возможно, будут направлены в Гудаутский госпиталь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (108)
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С 22 июля в Абхазии зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое человек умерли. По данным на 3 августа, в Гудаутском госпитале находится 32 пациента с подтвержденным диагнозом.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Делегация представителей Министерства здравоохранения России прибывает для переговоров в Абхазию во вторник 4 августа, сообщил в интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

По его словам, в ходе встречи с представителями Министерства здравоохранения Абхазии будут обсуждаться вопросы "практического взаимодействия" и возможность направления в Гудаутский госпиталь российских бригад дежурных врачей, если в этом появится необходимость.

"Мы говорили с представителями Минздрава России, и они пошли навстречу, так как у нас недостаток специалистов, в первую очередь реаниматологов и инфекционистов. Если количество пациентов в Гудаутском госпитале увеличится, то количество дежурных бригад должно тоже увеличиться. Своими силами нам будет очень сложно справиться, понадобиться помощь российских коллег", - объяснил он.

С 22 июля в Абхазии было зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 3 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

С 1 августа была официально открыта российско-абхазская граница. По данным пресс-службы Сочинской таможни, за два дня ее пересекли более 30 тысяч человек.

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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (108)


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