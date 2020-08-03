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Минздрав назвал запасы лекарств для больных COVID-19 в Абхазии

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200803/1030677210/Stalo-izvestno-na-skolko-Abkhazii-khvatit-lekarstv-ot-koronavirusa.html

За весь период пандемии в Абхазии зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое пациентов умерли.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии обладает достаточным количеством лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией до конца октября, рассказал в интервью радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Минздрав Абхазии: российские медики, возможно, будут направлены в Гудаутский госпиталь

"В достатке противовирусные, антибактериальные, симптоматические средства, так как мы рассчитывали на определенное количество больных. Но сейчас у нас есть и новые заявки, которые мы отправляем, чтобы пополнить запасы. Средства индивидуальной защиты в небольшом количестве, их хватит на две недели, так как они быстро расходуются, потому что количество пациентов увеличилось. Этот дефицит мы будем пополнять, в том числе при помощи международных организаций", - уточнил министр.

В понедельник 3 августа глава Минздрава заявил, что во вторник в республику приезжают представители Министерства здравоохранения России для переговоров. Возможно, российские медики будут направлены для оказания помощи в Гудаутский госпиталь.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала о том, что Минздрав приобрел медицинское оборудование на сумму 7 миллионов 530 тысяч рублей. Оборудование на сумму 1 555 500 рублей поступило в ЦРБ Гудаутского района, в Республиканскую детскую больницу передали оборудование на сумму 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района  - на сумму 672 000 рублей.

С 22 августа в Абхазии было зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии по состоянию на 3 августа составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (694)


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