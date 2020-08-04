Больница в Дагомысе готова к приему туристов из Абхазии

Помощник министра здравоохранения России, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева рассказала о том, как Россия может помочь Абхазии справиться с коронавирусом, а также об итогах поездки делегации российского Минздрава в республику.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Больница в Дагомысе готова принять пациентов с COVID-19, которые отдыхали в Абхазии, а до конца недели в республику прибудет сводный отряд медработников Сеченовского университета для помощи абхазским врачам, рассказала в интервью радио Sputnik помощник министра здравоохранения России, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева.

Специалисты Министерства здравоохранения России прибыли в Абхазию во вторник 4 августа. По словам Гусевой, главная цель рабочего визита – оценить, как организована медпомощь больным, зараженным COVID-19. Представители Минздрава побывали в Гудаутском госпитале, в том числе в "красной" зоне, поговорили с пациентами и коллегами, оценили запас лекарственных препаратов.

Также медики побывали в отделении скорой помощи в Сухуме и детской поликлинике, где проверили маршрутизацию и прием симптомных и амбулаторных больных.

"Мы предложили взаимодействие с нашими федеральными центрами, консультативными и реанимационными", - рассказала Гусева.

Она отметила, что у Республики Абхазия заключено соглашение с ведущим российским учебным центром - Медицинской академией последипломного образования, где коллеги имеют возможность проконсультироваться с российскими коллегами в режиме онлайн, в том числе и по вопросам лечения последствий коронавирусной инфекции.

Помощник министра здравоохранения России отметила, что в настоящее время в Абхазии оборудовано достаточное количество койко-мест для больных COVID-19.

"На сегодня свободных коек достаточно, и мы надеемся, что так будет и дальше, потому что коллеги правильно сортируют пациентов, никаких недоразумений быть не должно. Все происходит по той же схеме, что и в российских медучреждениях", - добавила она.

Гусева отметила, что в течение текущей недели в Абхазию прибудет сводный отряд медработников Сеченовского университета, среди которых будут специалисты - пульмонологи, анестезиологи и реаниматологи.

"Плюс, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, при обращении правительства, мы поможем", - сказала помощник министра.

Отвечая на вопрос о готовности российских медучреждений принять туристов, заболевших COVID-19 во время отдыха, Оксана Гусева рассказала, что в инфекционной больнице номер 2 в Дагомысе уже готов корпус для приема пациентов из Абхазии.

Также 4 августа состоится встреча членов делегации Минздрава России с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия, где будут обсуждены итоги проверки, после чего делегация завершит рабочий визит в республику.