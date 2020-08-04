00:07 05 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.38
  • EUR86.50
Поиск

Специалисты из Абхазии пройдут подготовку в учебном центре Главгосэкспертизы России

© Foto / Министерство Экономики РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
21310
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030684910/-Spetsialisty-iz-Abkhazii-proydut-obuchenie-v-uchebnom-tsentre-Glavgosekspertizy-Rossii.html

Договоренности с руководством Главгосэкспертизы России о том, что специалисты из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы, были достигнуты в июне этого года.

СУХУМ,  4 авг – Sputnik. Семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы России, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

Министр экономики Кристина Озган провела встречу с кандидатами на обучение в России.

"Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию", - обратилась Кристина Озган к кандидатам на обучение.

Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера, министра экономики Абхазии с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне этого года.

Учебный центр Главгосэкспертизы России - флагманский центр компетенций по подготовке высококвалифицированных кадров для строительной отрасли. Программы Учебного центра направлены на повышение профессионального уровня как экспертов и работников Главгосэкспертизы России, так и представителей проектных организаций, заказчиков строительства, физических лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Читайте также:

 

 

 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Моцарт джаза: яркие кадры ко дню рождения Луи Армстронга
Мощный взрыв прогремел в Бейруте, есть жертвы
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться