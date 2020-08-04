Специалисты из Абхазии пройдут подготовку в учебном центре Главгосэкспертизы России

Договоренности с руководством Главгосэкспертизы России о том, что специалисты из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы, были достигнуты в июне этого года.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы России, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.



Министр экономики Кристина Озган провела встречу с кандидатами на обучение в России.

"Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию", - обратилась Кристина Озган к кандидатам на обучение.

Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе рабочей встречи вице-премьера, министра экономики Абхазии с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне этого года.

Учебный центр Главгосэкспертизы России - флагманский центр компетенций по подготовке высококвалифицированных кадров для строительной отрасли. Программы Учебного центра направлены на повышение профессионального уровня как экспертов и работников Главгосэкспертизы России, так и представителей проектных организаций, заказчиков строительства, физических лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

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