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Результат отрицательный: у премьера и сотрудников Кабмина Абхазии не выявили COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (698)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200804/1030685275/Rezultat-otritsatelnyy-u-premera-i-sotrudnikov-Kabmina-Abkhazii-ne-vyyavili-COVID-19-.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Лаборатория Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии представила в аппарат Кабинета министров республики результаты исследований на коронавирус премьер-министра Александра Анкваб, вице-премьеров, руководителя и сотрудников аппарата. Об этом говорится на сайте Кабмина.

"Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-2019 не обнаружена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры, руководитель и сотрудники аппарата Кабинета министров 30 июля сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (698)


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