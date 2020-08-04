Результат отрицательный: у премьера и сотрудников Кабмина Абхазии не выявили COVID-19

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 107 человек.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Лаборатория Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии представила в аппарат Кабинета министров республики результаты исследований на коронавирус премьер-министра Александра Анкваб, вице-премьеров, руководителя и сотрудников аппарата. Об этом говорится на сайте Кабмина.

"Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-2019 не обнаружена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры, руководитель и сотрудники аппарата Кабинета министров 30 июля сдали биоматериал для проведения ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.