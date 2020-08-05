Абхазия открыла гуманитарный коридор на границе с Грузией

Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Абхазия открыла гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ республики.

Гуманитарный коридор будет действовать с 5 по 9 августа с 9:00 до 19:00 часов.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина за пределами Республики Абхазия;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;

справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля, за это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек.