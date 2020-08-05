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Абхазия открыла гуманитарный коридор на границе с Грузией

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (702)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200805/1030686809/Abkhaziya-otkryla-gumanitarnyy-koridor-na-granitse-s-Gruziey.html

Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Абхазия открыла гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ республики.

Гуманитарный коридор будет действовать с 5 по 9 августа с 9:00 до 19:00 часов. 

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республика Абхазия;
  • справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля, за это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (702)


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