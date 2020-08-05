Более 92 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу с 1 августа

Государственная граница России и Абхазии была официально открыта после снятия ограничений в субботу 1 августа.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. С 1 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли 92 тысячи 61 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Сочинской таможни.

По информации ведомства, с 1 по 5 августа границу также в обоих направлениях пересекли 18 тысяч 821 машин, из которых 456 – автобусы, 17 614 – легковые автомобили и 751 грузовые авто.

"Предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. На въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста МАПП "Адлер", прикомандированы должностные лица из других постов. Продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 5 августа в мэрии Сочи прошло совещание, где обсуждались меры безопасности из-за коронавируса на границе России и Абхазии, а также модернизация погранпоста "Адлер".

Граница России и Абхазии была официально открыта в субботу 1 августа. В период с 1 по 3 августа границу пересекли более 30 тысяч человек.

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