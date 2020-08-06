Российско-абхазскую границу за сутки пересекли 30 тысяч человек

Наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков на российско-абхазской границе фиксируется в утренние часы, с 07:00 до 11:00, и в вечерние часы, с 18:00 до 22:00.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Пассажирский трафик на границе Абхазии и России в оба направления достиг за сутки 30 тысяч человек и превысил 5,5 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Максимальное время на проверку документов одного гражданина составляет от трех до пяти минут.

Пропуск граждан через границу осуществляется только при наличии действительных документов.

При этом отмечается, что при возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю в пограничном пункте, могут обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, если оно повлекло за собой нарушение их прав.

При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы, граждане могут обратиться в Пограничное управление по телефону доверия в Краснодаре 8(861) 239-68-92.

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