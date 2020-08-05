Более 10 тысяч туристов посетили Рицинский парк после открытия границы с Россией

Рицинский реликтовый национальный парк впервые открылся для иностранных туристов после четырех месяцев ограничений из-за коронавируса.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Более 10 тысяч туристов посетили Рицинский реликтовый национальной парк после открытия границы с Россией, сообщил Sputnik директор парка Адамур Багателия.

По его данным, 2 августа парк посетили порядка полутора тысяч туристов, уже 3 августа – более 2800 человек, 4 августа – 3900 туристов. По данным на 14 часов 5 августа, в парк заехали 2700 человек.

В основном туристы приезжают на автобусах. Это организованные экскурсии.

"С каждым днем количество туристов увеличивается. Все мы надеемся, что и впредь будет так. Пока не знаю, будут ли изменения из-за коронавируса. Но на сегодняшний день наблюдается хорошая динамика. Мы, по мере своих возможностей, продолжаем работы в парке для приема туристов. Приводим в порядок дороги, пилим ветки деревьев, которые мешают автобусам", – пояснил Багателия.

На площадке у озера Рица открыли медпункт, который функционирует каждый год. В нем, как заверил Багателия, есть все необходимые лекарства.

На территории парка уже открываются и объекты общепита. Руководства Нацпарка требует от предпринимателей следовать рекомендациям Минздрава республики для предотвращения коронавирусной инфекции.

"Думаю, мы совместно с нашими инспекторами сможем организовать работу как положено", – добавил Адамур Багателия.

Ранее в интервью на радио Sputnik Адамур Багателия сообщал, что из-за отсутствия туристического сезона работники Нацпарка не получали июньскую и июльскую зарплату. Но после того как туробъект заработал, у Нацпарка появилась возможность выплатить зарплаты.

Билеты в Рицинский реликтовый национальный парк стоят для взрослых 350 рублей, для детей - 100 рублей.

Российско-абхазская граница открылась в субботу 1 августа. За это время в Абхазию заехали более 92 тысяч человек.

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