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Дело об укрывательстве подозреваемого в тройном убийстве в Сухуме направлено в суд

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В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (35)
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Sputnik Абхазия
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Валериан Шанава обвиняется в незаконном хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, а также укрывательстве одного из подозреваемых в тройном убийстве, которое было совершено в Сухуме в ноябре 2019 года.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Уголовное дело в отношении Валериана Шанава направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии завершило предварительное расследование по уголовному делу в отношении Валериана Шанава.

Согласно следствию, Шанава помог Беслану Бганба, подозреваемому в тройном убийстве на набережной Сухума, укрыться в селе Гуп Очамчырского района в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года.

Отмечается, что Шанава достоверно знал, что Бганба принимал участие в громком преступлении, совершенном в ноябре 2019 года, тем не менее он снабжал его продуктами питания и предметами первой необходимости.

Судебный молоток и весы правосудия
© Depositphotos / Belchonock
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8 мая Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД по поручению Генпрокуратуры республики в селе Гуп Очамчырского района.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате погибли двое мужчин  - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава получила тяжелые ранения и скончалась спустя 12 дней.

После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

Темы:
Стрельба на набережной Сухума (35)


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