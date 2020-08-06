Дело об укрывательстве подозреваемого в тройном убийстве в Сухуме направлено в суд

Валериан Шанава обвиняется в незаконном хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, а также укрывательстве одного из подозреваемых в тройном убийстве, которое было совершено в Сухуме в ноябре 2019 года.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Уголовное дело в отношении Валериана Шанава направлено в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии завершило предварительное расследование по уголовному делу в отношении Валериана Шанава.

Согласно следствию, Шанава помог Беслану Бганба, подозреваемому в тройном убийстве на набережной Сухума, укрыться в селе Гуп Очамчырского района в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года.

Отмечается, что Шанава достоверно знал, что Бганба принимал участие в громком преступлении, совершенном в ноябре 2019 года, тем не менее он снабжал его продуктами питания и предметами первой необходимости.

8 мая Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД по поручению Генпрокуратуры республики в селе Гуп Очамчырского района.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате погибли двое мужчин - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава получила тяжелые ранения и скончалась спустя 12 дней.

После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.