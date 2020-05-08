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Подозреваемый по делу об убийстве на набережной Сухума был ранен при задержании

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (31)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083011/Podozrevaemyy-po-delu-ob-ubiystve-na-naberezhnoy-Sukhuma-byl-ranen-vo-vremya-aresta-.html

Гражданин Абхазии Беслан Бганба был в розыске по уголовному делу по факту убийства Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, которое произошло на набережной Сухума 22 ноября 2019 года.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии по поручению Генпрокуратуры республики 8 мая в селе Арасадзыхь Очамчырского района, об этом сообщается на сайте ведомства. 

Подозреваемый получил несколько огнестрельных ранений при оказании вооруженного сопротивления во время задержания.

В настоящее время он содержится в отделении военного госпиталя поселка Агудзера.

Беслан Бганба был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства Шамба и Авидзба

По этому же делу Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дато Ахалая и Демура Ахалая в декабре 2019 года, Беслана Блабба - в январе 2020 года. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате погибли двое мужчин  - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава получила тяжелые ранения и скончалась спустя 12 дней.

После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Арчба.

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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (31)


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