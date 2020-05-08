Подозреваемый по делу об убийстве на набережной Сухума был ранен при задержании

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии по поручению Генпрокуратуры республики 8 мая в селе Арасадзыхь Очамчырского района, об этом сообщается на сайте ведомства.
Подозреваемый получил несколько огнестрельных ранений при оказании вооруженного сопротивления во время задержания.
В настоящее время он содержится в отделении военного госпиталя поселка Агудзера.
Беслан Бганба был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия.
По этому же делу Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дато Ахалая и Демура Ахалая в декабре 2019 года, Беслана Блабба - в январе 2020 года. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.
В ноябре 2019 года на набережной Сухума группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате погибли двое мужчин - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава получила тяжелые ранения и скончалась спустя 12 дней.
После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Арчба.
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