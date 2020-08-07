Проверка на коронавирус: где в Абхазии можно сдать тест на COVID-19

Минздрав Абхазии проводит в республике ПЦР-диагностику на коронавирус. В среднем за сутки проходят тестирование от 100 до 130 человек. Проверяют только тех, у кого есть симптоматика или был контакт с больным.

О том, как в Абхазии тестируют на COVID-19, почему в больницах могут отказать в заборе биоматериала и какие альтернативные варианты есть у жителей и гостей Абхазии для проверки своего здоровья, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии во всех районных больницах и инфекционках проводят забор биоматериала для проверки на COVID-19. Этот биоматериал отправляют в Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию, где в течение семи-восьми часов осуществляют ПЦР-диагностику и получают результаты анализа.

"Все тест-системы собраны в баклаборатории. Тест-диагностика осуществляется только на единой базе – в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. По районным больницам осуществляется только забор биоматериала. И забор осуществляется только по указанию доктора", – пояснила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик и добавила, что для забора биоматериала нужны не тест-системы, а расходники в виде пробирки.

Скорик уточнила, что забор биоматериала проводят не всем желающим, так как эта процедура "довольно-таки тяжелая по объему и дорогостоящая".

"В больницах могут отказать в заборе биоматериала. Забор осуществляется только у контактных лиц с больным коронавирусом. Никаких по желанию: "хочу, чтобы вы меня обследовали" или "хочу проверить свое состояние здоровья". Для этого тест-системы не применяются. Исследование довольно-таки тяжелое по объему работ и дорогостоящее. Использовать тесты только для желающих обследоваться - такое Республика Абхазия позволить себе не может", – подчеркнула главный санитарный врач.

Если у человека высокая температура и симптоматика, схожая с COVID-19, то он должен позвонить либо на горячую линию Минздрава, либо в близлежащую ЦРБ. Его данные передаются доктору из мобильной бригады. По словам Скорик, мобильная бригада в специальных защитных костюмах выезжает на место для установления точного анализа. Если доктор посчитает необходимым провести тест на коронавирус, то у пациента проводят забор биоматериала.

Санитарно-эпидемиологическая служба не имеет отношения к забору биоматериала. Этим занимается лечебная сеть. СЭС же осуществляет диагностику.

Эпидемиологи СЭС подключаются к забору биоматериала, если есть очаг заболевания.

"Мобильная бригада СЭС работает только в очагах распространения вируса. Когда мы получаем информацию, что есть эпидочаг, как, например, с Сухумской городской больницей. Там очаг отрабатываем мы. Но первого пациента выявляем не мы. Если человек обратился в медучреждение и у него подтвердили коронавирус, устанавливаем его контакты, а забором у них биоматериала занимается территориальная СЭС", – уточнила Скорик.

В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что на сегодняшний день тест-систем и расходников хватит на 25-30 дней при том, что в среднем в день проводят до 130 исследований. В ведомстве отметили, что уже разрабатывается вопрос поставки в республику дополнительного количества тест-систем.

"Есть понимание того, что нам нужно еще поставить тесты и расходники для забора биоматериала. Минздрав уже этим занимается. Тесты и расходники поставят в необходимом количестве. Нельзя сказать, что у нас наблюдается дефицит", – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Альтернативный вариант

В Абхазии анализы на COVID-19 берут не только в государственных медучреждениях.

Так, по словам заместителя главного врача Центра СПИД Саиды Палба, в центре делают анализ крови на антитела к коронавирусу.

Проверить себя на наличие COVID-19 можно и в частных клиниках и лабораториях. В Labquest с середины июня все желающие могут сдать анализы на наличие антител. Как пояснила директор лаборатории Амина Амичба, в организме человека вырабатывается три вида антител: иммуноглобулин класса А, G и М.

"Иммуноглобулин класса А вырабатывается на пятый день заражения, сохраняется в организме больше месяца и говорит об острой фазе процесса. Иммуноглобулин G говорит о сформированном иммунитете или о перенесенном заболеваний. Иммуноглобулин M вырабатывается на десятый день заболевания. Поэтому мы его вообще не делаем. Мы в лаборатории Labquest выполняем анализ на антитела иммуноглобулина класса А и G. Сдавать их удобно. Так мы можем четко понимать, какая фаза у человека на данный момент присутствует – острая фаза или же он уже переболел. По мне так нужно сделать поголовное тестирование для того, чтобы выявить и бессимптомных носителей. Как раз-таки иммуноглобулин А выявляет этих бессимптомных", – отметила Амичба.

Один тест в медклинике стоит полторы тысячи рублей. Забор крови – 150 рублей. Если сдавать в комплексе и на иммуноглобулин А и на иммуноглобулин G, то это обойдется в 2600 рублей.

На сегодняшний день, по словам Амичба, в клинике сдали анализ на антитела 55 человек. Большинство из них проверяют наличие иммуноглобулина G. Из всех протестированных только у одного были выявлены антитела.

"Из 55 человек только у одного человека был обнаружен иммуноглобулин G, и то мы не можем сказать, сформирован у него иммунитет или нет, потому что титр настолько был мал. Нужно пересдавать этот анализ через некоторое время, чтобы посмотреть снижается титр или нет", – добавила Амина Амичба.

В другой частной лаборатории "Инвитро" пока еще не проводят тесты на коронавирус. Но уже со следующей недели планируют принимать всех желающих провериться на COVID.

"Тесты у нас есть. Сейчас мы работаем над тем, чтобы начать тестировать со следующей недели. Тесты будут и на иммуноглобулин G и иммуноглобулин M. Один тест будет стоить 1500 рублей. Принимают с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:30. Анализы желательно сдавать натощак. Результаты теста будут готовы до четырех рабочих дней", – пояснила директор Адель Ардзинба.

Для сдачи анализа человеку необходимо с собой иметь паспорт с пропиской. Ардзинба уточнила, что если у человека есть подозрение на коронавирус, то необходимо предварительно позвонить и записаться, чтобы в это время людей в лаборатории не было.

В "Гемотесте" пока нельзя сдать анализы на коронавирус. Но в лаборатории также планируют проводить тестирование на COVID-19 для всех желающих.