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Пять тысяч тест-систем для определения COVID-19 поставят в Абхазию

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (708)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200807/1030702647/Pyat-tysyach-test-sistem-dlya-opredeleniya-COVID-19-postavyat-v-Abkhaziyu.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Пять тысяч тест-систем на определение коронавирусной инфекции будет завезено в Абхазию в ближайшее время, сообщила на пресс-конференции в Sputnik Абхазия начальник лечебного управления Минздрава республики Саида Делба.

"На днях должны привезти еще пять тысяч тест-систем, но мы делаем тесты строго по показаниям", - отметила она.

По словам Делба, тест-системы, которые привозят в Абхазию, апробированы, и их показаниям можно доверять.

Делба также сообщила о том, что 7 августа в республику приедут специалисты из института имени Сеченова. Они посетят ковидный центр в Абхазии, в случае необходимости будут помогать специалистами, заметила она.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (708)


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