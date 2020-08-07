Турсезон не повлиял: в Sputnik рассказали о ситуации с COVID-19 в Абхазии

Сколько человек заехало в Абхазию после открытия границы с Российской Федерацией, как работает гуманитарный коридор на границе с Грузией и какова ситуация в республике с коронавирусом, в пресс-центре Sputnik рассказали начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба и замначальника погранотряда СГБ Абхазии Рудольф Циба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

До двухсот тысяч

В начале пресс-конференции замначальника погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рудольф Циба привел цифры о том, сколько человек заехало в республику с момента открытия границы с Россией 1 августа.

"Все знаем, что первого числа были сняты ограничения, государственную границу с Россией могут пересекать только граждане Абхазии и Российской Федерации. В среднем у нас получается, что каждый день государственную границу именно к нам пересекают до 30 тысяч человек", - сообщил он.

Циба рассказал и о гуманитарном коридоре на границе с Грузией, который будет открыт до 9 августа.

"На границе находятся представители Минздрава, МВД, данные людей записываются, куда и к кому они едут, непосредственно на местах контролируют, при необходимости сотрудники Минздрава привлекаются", - рассказал Циба о ситуации на границе с Грузией.

Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба рассказала о людях, которые едут из Абхазии в Грузию.

"Лично я сама читаю каждую выписку, оцениваю экстренность ситуации, обзваниваю главврачей больниц, спрашиваю действительно ли данный пациент нуждается в экстренной помощи. Я лично выдаю справки в СГБ о том, что данный пациент нуждается в медицинской помощи", - подчеркнула она.

40 пациентов в Гудауте

Саида Делба рассказала о том, что на данный момент в Гудаутской районной больнице находятся 40 пациентов.

"Из них пятеро детей, начиная от годовалого возраста. Двое (взрослых пациентов - прим.) средней степени тяжести, один стабильно тяжелый без отрицательной динамики, он не интубирован и не подключен к аппарату ИВЛ, я не могу сказать, что есть положительная динамика, но, к счастью, состояние не ухудшается", - подчеркнула она.

Саида Делба отметила, что на момент открытия границы с Россией санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране была стабильной.

"Вопрос в том, что у нас произошла вспышка, она не связана с пересечением границы туристами из России, это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города Сухум", - сказала специалист.

Она сказала, что после того как ситуация с пандемией ухудшилась в России, из Абхазии отозвали двоих специалистов, которые работали в республике.

"У нас были два доктора реаниматолога, детский инфекционист, но когда у них ситуация ухудшилась они отозвали всех своих специалистов, которые работали на нашей территории. Но нам сказали, что в случае необходимости специалисты будут предоставлены. В субботу приезжают шесть человек под руководством профессора Попова из института имени Сеченова - реаниматологи, инфекционисты, терапевты. Они посмотрят наш ковидный центр, проанализируют ситуацию и по необходимости будут нам помогать со специалистами", - говорит Делба.

Она отметила, что Минздрав Краснодарского края издал приказ, в котором определена маршрутизация, по которой при необходимости будут госпитализированы туристы в Сочи.

"Сейчас будет обговариваться, кто будет довозить - их скорые будут приезжать или наши будут довозить их. Самое важное, при необходимости и наших пациентов тоже будет принимать Россия", - сказала представитель Минздрава Абхазии.

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О мерах предосторожности

Саида Делба сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба на днях озвучивала, какие меры предосторожности нужно ввести.

"Когда к нам приезжали специалисты Роспотребнадзора, они посетили отели, были даны инструкции, как должен себя вести турист, были проинструктированы работники отелей, сейчас СЭС разработала еще один документ, который говорит о том, каких мер предосторожности надо придерживаться. Самое главное - это маски, ношение перчаток, дистанция", - сказала она.

Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии отметила, что согласно предписаниям, если у туриста появляются признаки болезни, то его следует поместить отдельно туда, где он не будет соприкасаться с другими людьми и за ним будут наблюдать медики.