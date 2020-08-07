Универсальное тестирование: второй этап конкурса "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Второй этап конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии" будет проходить в Абхазском государственном университете 11 и 12 августа, сказала в интервью корреспонденту Sputnik сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, мы согласовали в Министерстве здравоохранения Абхазии все меры предосторожности для проведения второго этапа конкурса. Наши полуфиналисты пройдут универсальное тестирование и профильное собеседование у членов конкурсной комиссии", - отметила она.

Милана Хашба сообщила, что первый рейтинг конкурсантов составляет 50 человек, они будут проходить тестирование в АГУ на протяжении двух дней.

"Участников разделили по 25 человек, чтобы мы смогли соблюсти все меры предосторожности. Мы обеспечим всем необходимым наших конкурсантов и членов конкурсной комиссии, аудитория, в которой будет проходить второй этап конкурса, достаточно большая и позволяет распределить конкурсантов между собой на необходимой социальной дистанции", - сказала она.

На последнем этапе 25 человек представят собственный проект развития Абхазия. По итогам второго этапа кумулятивным подсчетом баллов будут определены 25 человек, которые пройдут в следующий этап конкурса.

"Кумулятивный подсчет баллов означает, что в каждом следующем этапе будет учитываться результат предыдущих этапов. Путем сложения всех этих баллов будут определяться победители", - сообщила Хашба.

Она рассказала, что все этапы конкурса "Будущее Абхазии" планируется завершить в августе. "25 человек, которые пройдут в третий этап, будут входить в кадровый резерв президента Абхазии", - сказала Милана Хашба.

В финал, который состоится осенью, пройдут пятеро победителей, которые пройдут стажировку в органах судебной, законодательной или исполнительной власти России в зависимости от выбора участников.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

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