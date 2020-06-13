Такие обстоятельства: Акаба о конкурсе "Гордость Абхазии"

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Акаба о конкурсе "Гордость Абхазии"

Более 150 человек подали заявки на участие в конкурсе "Гордость Абхазии". Пять победителей смогут быть трудоустроены на госслужбу, но и те, кто не войдут в эту пятерку также смогут развивать свой потенциал, сказала Акаба в эфире радио.

"Будет создана школа молодых предпринимателей, я считаю, что это тоже очень важно, потому что многие наши молодые люди хотят заниматься бизнесом, и это будет для них хорошей платформой", - отметила Акаба.

По словам сопредседателя конкурсной комиссии, конкурс проводится впервые, но на этом он не закончится. Конкурс "Гордость Абхазии" будет регулярно проводиться для молодежи, конкретно для выпускников вузов и людей не старше 35 лет, сказала она.

"Я считаю, что это очень важно, потому что среди нашей молодежи довольно много талантливых и образованных, но в то же время нет у них таких возможностей, чтобы участвовать в политической и общественной жизни, также заниматься предпринимательством. Я думаю, что этот конкурс станет социальным лифтом для управленцев. Мы все понимаем, знаем, что Абхазия очень нуждается в радикальных переменах, которые помогут нам более устойчиво и эффективно развиваться, и я думаю, что участие наиболее продвинутой, умной молодежи будет хорошо способствовать и послужит импульсом для обновления государственного аппарата. Это хорошая инициатива, я очень рада, что в ней участвую", - заключила Акаба в эфире радио Sputnik Абхазия.