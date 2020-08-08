Праздник для взрослых и детей: заплыв "Swim Sukhum" прошел в столице Абхазии

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Соревнования "Swim Sukhum" состоялись в столице Абхазии в субботу 8 августа.
Порядка 400 человек, среди которых и взрослые, и дети, приняли участие в заплыве.
По словам одного из организаторов Астанды Агрба, практически все участники заплыва, которые заполняли на сайте заявки, приняли участие в соревнованиях.
"Быть может, несколько человек не пришли. Всего и взрослых и детей порядка 400 участников. Также была дополнительная регистрация на месте. Около 60 человек сегодня с утра зарегистрировались на участки", – рассказала Агрба.
На соревнованиях было несколько дистанций. Но, как подчеркнули организаторы, самая главная "Сухумская бухта" - заплыв на 2700 метров в рамках "Swim Sukhum" прошел впервые.
Участникам этого заплыва предстояло проплыть от причала ресторана "Апра" до пляжа "Мокко". На эту дистанцию разрешалось регистрироваться только опытным пловцам.
Первое место на 2700 метров среди мужчин занял Олег Недогаров, второе – Андрей Степанов, третье – Заур Тарба.
Среди женщин первое место заняла Елена Вардимиади. Второе – Маргарита Тория и третье – Наталья Воинская.
На дистанции 1000 метров среди мужчин на первом месте Егор Журавлев, на втором Артур Васильев, на третьем – Сергей Ворона.
Среди женщин на первом месте Полина Слесаренко, на втором – Наталья Воинская, на третьем – Юлия Вардимиади.
На соревнованиях были представлены и детские дистанции. На 50 метров среди мальчиков первое место занял Арсений Теньков, второе – Дмитрий Раханян, третье – Александр Кравец.
Среди девочек первой приплыла Даниэла Нубарян, второй – Камилла Квернадзе, третей – Ангелина Рущак.
На детской дистанции 200 метров среди мальчиков первое место занял Петр Дяченко, второе – Давид Нубарян, третье – Светогор Евдокимов.
Среди девочек на первом Александра Дяченко, на втором – Роксана Гилязелидинова, на третьем – Сария Васильева.
"Каждый, когда мы делаем такие заплывы, дети активно участвуют. Поэтому мы стараемся делать праздник для детей. Соревнованиями все довольны, а главное – дети", – добавила Астанда Агрба.
В дуатлоне – плавание и бег – первое место занял Егор Журавлев из Московской области.
Как отметил Андрей, один из участников заплыва, соревнования прошли на высоком уровне.
"Отличная организация, высокий уровень проведения старта, медали красивые. Я участвовал на дистанции 2700 метров. Дистанция оказалась несложной. Не самая длинная. Преодолели ее комфортно. В этих соревнованиях участвую впервые", – добавил Андрей.
Организатор ежегодных спортивных соревнований – Федерация триатлона Абхазии.
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