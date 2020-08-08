Праздник для взрослых и детей: заплыв "Swim Sukhum" прошел в столице Абхазии

На соревнованиях впервые была представлена дистанция "Сухумская бухта" - 2700 метров, участвовать в этом заплыве могли только опытные пловцы.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Соревнования "Swim Sukhum" состоялись в столице Абхазии в субботу 8 августа.

Порядка 400 человек, среди которых и взрослые, и дети, приняли участие в заплыве.

По словам одного из организаторов Астанды Агрба, практически все участники заплыва, которые заполняли на сайте заявки, приняли участие в соревнованиях.

"Быть может, несколько человек не пришли. Всего и взрослых и детей порядка 400 участников. Также была дополнительная регистрация на месте. Около 60 человек сегодня с утра зарегистрировались на участки", – рассказала Агрба.

На соревнованиях было несколько дистанций. Но, как подчеркнули организаторы, самая главная "Сухумская бухта" - заплыв на 2700 метров в рамках "Swim Sukhum" прошел впервые.

Участникам этого заплыва предстояло проплыть от причала ресторана "Апра" до пляжа "Мокко". На эту дистанцию разрешалось регистрироваться только опытным пловцам.

© Sputnik / Рубен Мигранян Соревнования по "Swim Sukhum" в Сухуме

Первое место на 2700 метров среди мужчин занял Олег Недогаров, второе – Андрей Степанов, третье – Заур Тарба.

Среди женщин первое место заняла Елена Вардимиади. Второе – Маргарита Тория и третье – Наталья Воинская.

На дистанции 1000 метров среди мужчин на первом месте Егор Журавлев, на втором Артур Васильев, на третьем – Сергей Ворона.

Среди женщин на первом месте Полина Слесаренко, на втором – Наталья Воинская, на третьем – Юлия Вардимиади.

На соревнованиях были представлены и детские дистанции. На 50 метров среди мальчиков первое место занял Арсений Теньков, второе – Дмитрий Раханян, третье – Александр Кравец.

Среди девочек первой приплыла Даниэла Нубарян, второй – Камилла Квернадзе, третей – Ангелина Рущак.

На детской дистанции 200 метров среди мальчиков первое место занял Петр Дяченко, второе – Давид Нубарян, третье – Светогор Евдокимов.

Среди девочек на первом Александра Дяченко, на втором – Роксана Гилязелидинова, на третьем – Сария Васильева.

"Каждый, когда мы делаем такие заплывы, дети активно участвуют. Поэтому мы стараемся делать праздник для детей. Соревнованиями все довольны, а главное – дети", – добавила Астанда Агрба.

В дуатлоне – плавание и бег – первое место занял Егор Журавлев из Московской области.

Как отметил Андрей, один из участников заплыва, соревнования прошли на высоком уровне.

© Sputnik / Константин Грецов Swim Sukhum" прошел в столице Абхазии

"Отличная организация, высокий уровень проведения старта, медали красивые. Я участвовал на дистанции 2700 метров. Дистанция оказалась несложной. Не самая длинная. Преодолели ее комфортно. В этих соревнованиях участвую впервые", – добавил Андрей.

Организатор ежегодных спортивных соревнований – Федерация триатлона Абхазии.

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