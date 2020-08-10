Жители Пицунды на собрании с властями предложили кандидатуру зама Фрикана Гунба

Фрикан Гунба был назначен директором "Курорты Пицунды" в пятницу 7 августа. Ранее эту должность занимал Нодар Шакрыл.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Решение выдвинуть кандидатуру Тимура Тарба в качестве заместителя директора "Курорты Пицунды" было принято в ходе встречи жителей Пицунды с руководством города, сообщил Sputnik заместитель главы администрации Пицунды Астамур Ашхацава.

Собрание представителей администрации Пицунды и жителей города состоялось вечером в понедельник 10 августа.

По словам Ашхацава, на собрании присутствовали около 70 человек. Жители города выступили с предложением выдвинуть кандидатуру Тарба, так как он сам является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации.

Ашхацава отметил, что во вторник 11 августа в Пицунде пройдет повторное заседание, где будут рассмотрены другие кандидатуры на пост замдиректора курорта.

Днем в понедельник, 10 августа, в Пицунде прошло собрание с участием жителей города, недовольных назначением руководителя "Курорта Пицунда". На встречу приехал министр туризма Теймураз Хишба, которому собравшиеся изложили свое мнение относительно сложившейся ситуации.

Как рассказал заместитель директора "Курорта Пицунда" по эксплуатации Алексей Кетия, несогласные с назначением жители Пицунды не имеют претензий против кандидатуры самого Фрикана Гунба, их возмутила процедура назначения, которая была осуществлена некорректно - в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыл.

Несмотря на недовольство граждан, 7 августа нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министру туризма в рамках своих законных полномочий.