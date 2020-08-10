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Жители Пицунды на собрании с властями предложили кандидатуру зама Фрикана Гунба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200810/1030731406/Zhiteli-Pitsundy-na-sobranii-s-vlastyami-predlozhili-kandidaturu-zama-Frikana-Gunba.html

Фрикан Гунба был назначен директором "Курорты Пицунды" в пятницу 7 августа. Ранее эту должность занимал Нодар Шакрыл.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik, Асмат Цвижба. Решение выдвинуть кандидатуру Тимура Тарба в качестве заместителя директора "Курорты Пицунды" было принято в ходе встречи жителей Пицунды с руководством города, сообщил Sputnik заместитель главы администрации Пицунды Астамур Ашхацава.

Собрание представителей администрации Пицунды и жителей города состоялось вечером в понедельник 10 августа.

По словам Ашхацава, на собрании присутствовали около 70 человек. Жители города выступили с предложением выдвинуть кандидатуру Тарба, так как он сам является жителем Пицунды и активно участвует в жизни города, оказывая помощь работникам администрации.

Ашхацава отметил, что во вторник 11 августа в Пицунде пройдет повторное заседание, где будут рассмотрены другие кандидатуры на пост замдиректора курорта.

Днем в понедельник, 10 августа, в Пицунде прошло собрание с участием жителей города, недовольных назначением руководителя "Курорта Пицунда". На встречу приехал министр туризма Теймураз Хишба, которому собравшиеся изложили свое мнение относительно сложившейся ситуации.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Назначение и несогласные: как "Курорт Пицунда" встретил нового руководителя

Как рассказал заместитель директора "Курорта Пицунда" по эксплуатации Алексей Кетия, несогласные с назначением жители Пицунды не имеют претензий против кандидатуры самого Фрикана Гунба, их возмутила процедура назначения, которая была осуществлена некорректно - в момент отсутствия действующего директора Нодара Шакрыл.

Несмотря на недовольство граждан, 7 августа нового главу "Курорта Пицунда" Фрикана Гунба назначили и представили коллективу.

Пресс-служба Министерства по туризму отметила, что кандидатура Фрикана Гунба пересмотру не подлежит. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принял министру туризма в рамках своих законных полномочий.



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