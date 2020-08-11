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Бжания: Абхазия не планирует повторно закрывать границу с Россией

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (717)
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Sputnik Абхазия
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Более 230 тысяч человек пересекли абхазо-российскую границу в оба направления с момента открытия 1 августа.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Вопрос о повторном закрытии границы с Россией не стоит, так как увеличение количества инфицированных COVID-19 в республике не связано с наплывом российских туристов, заявил в интервью газете "Известия" президент Абхазии Аслан Бжания.

Бжания подчеркнул, что "говорить о вспышке, мягко говоря, избыточно", и возрастание случаев заболевания коронавирусом связано с пренебрежением санитарными нормами в одной из больниц Сухума, а не с открытием границы.

"Оперативные действия специалистов позволили купировать угрозу дальнейшего распространения вируса и обезопасить граждан — как жителей Абхазии, так и прибывающих к нам на отдых гостей", - сказал глава государства. 

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Он напомнил, что 9 августа в республику прибыла группа медиков из медицинского университета имени Сеченова, которые изучат ситуацию, в том числе в COVID-центре в Гудауте, и сформируют рекомендации. 

"По договоренностям с Российской Федерацией как туристы, так и граждане Абхазии с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут направляться для прохождения лечения в профильные медицинские учреждения Краснодарского края", - добавил Бжания. 

Граница Абхазии с Россией открылась 1 августа. По состоянию на 10 августа границу в оба направления пересекли более 230 тысяч человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (717)


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