Жара и самоотверженность: реаниматолог рассказал о работе в COVID-центре в Гудауте

С апреля в Абхазии было зафиксировано 148 случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с тяжелой и средней степенью формы болезни проходят лечение в Гудаутской районной больнице, которая была преобразована в госпиталь для COVID-больных.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Реаниматологи Гудаутского госпиталя занимаются лечением тяжело больных пациентов и тех, чье состояние здоровья склонно к ухудшению, рассказал в интервью Абхазскому телевидению врач-реаниматолог Гудаутской ЦРБ Дамей Зантария.

Реанимационные дежурства сформированы "по принципу необходимости", подчеркнул он.

"Когда у нас были студенты, среди них тяжелых больных не было, и реаниматологи с такими больными не контактировали. У нас были однодневные дежурства, если вдруг возникнут экстренные ситуации. Какое-то время больных совсем не было, но дежурства у нас продолжались. Сейчас реаниматологи контактируют с тяжелыми больными. Мы неделю дежурим и потом находимся на двухнедельной самоизоляции", - объяснил Зантария.

Условия работы в Гудаутском госпитале сложные, так как для входа в "красную зону" необходимо носить противочумный костюм, в котором достаточно сложно дышать, а в некоторых палатах нет кондиционера, рассказал врач.

В то же время, по словам Зантария, противочумных костюмов хватает на всех дежурных врачей, медсестер и младшего медперсонала.

"Сравнить работу здесь с обычной, штатной невозможно. Ни по каким правилам человек не должен столько работать, в обычном режиме наши максимальные дежурства – сутки. Также обычно мы не используем средства защиты высокого уровня. Условия тяжелые, но медперсонал самоотверженно работает, у всех семьи, у многих маленькие дети", - добавил он.

Реаниматолог подчеркнул, что в медучреждении достаточно лекарств для лечения зараженных коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии – 148 человека. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли.

Читайте также: