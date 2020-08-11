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Бжания: экономические потери Абхазии из-за COVID-19 весьма значительны

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (717)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200811/1030731907/Bzhaniya-ekonomicheskie-poteri-Abkhazii-iz-za-COVID-19-vesma-znachitelny.html

Граница Абхазии с Россией была закрыта четыре месяца. Это отразилось на состоянии экономики страны, в первую очередь из-за срыва туристического сезона.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Экономические потери Абхазии из-за пандемии коронавируса весьма значительны, заявил в интервью газете "Известия" президент Абхазии Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам главы государства, положение усугубил срыв курортного сезона, так как турсфера - одна из ключевых отраслей национальной экономики Абхазии, формирующая более 35% ВВП и обеспечивающая десять тысяч рабочих мест.

"Но мы не опускаем руки. Несмотря на сложность и тяжесть положения, сохраняем рабочий, деловой настрой. Перестраиваемся и действуем исходя из сложившихся реалий. Рассчитывая на поддержку дружественной нам России, понимаем, что успешность пути выхода из кризиса зависит в первую очередь от нас самих, от качества и эффективности управления в экстремальной обстановке", - отметил Аслан Бжания в интервью изданию.

Президент Абхазии подчеркнул, что "взаимопонимание, гибкость и максимальный учет интересов обеих сторон всегда отличали двусторонние отношения Абхазии и России".

Он подтвердил, что решение об открытии границы 1 августа было достигнуто по итогам последней рабочей поездки в Москву. 

Граница Абхазии с Россией открылась 1 августа. По состоянию на 10 августа границу в оба направления пересекли более 230 тысяч человек. 

На встрече с депутатами Парламента в начале июня президент страны Аслан Бжания, подводя итоги первой рабочей поездки в Москву, сообщил, что Российская Федерация восполнит средства, которые выпадают из госбюджета Абхазии на фоне кризиса.

Из-за сложного финансового положения в стране в конце июня Кабинет министров определил приоритетные направления расхода бюджетных средств. В число первоочередных мер вошли мероприятия по противодействию распространения коронавируса, выплата зарплат и пенсий, выплаты по внешним обязательствам и услуги для обеспечения государственных нужд.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (717)


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